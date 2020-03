Ariana Grande: Ihr Liebesleben ist eine Achterbahnfahrt

Es gibt wohl kaum ein Liebesleben, das so crazy ist, wie das von Sängerin Ariana Grande! Im Jahr 2018 verlobte sie sich kurz nach der Trennung von Ex-Freund Mac Miller, mit dem Comedian Pete Davidson. Kurze Zeit später starb Malcom an einer Drogen-Überdosis.Obwohl es Ari war, die sich von ihm trennte, hatte sie mit dem Verlust ihres Ex schwer zu kämpfen, da er nach wie vor eine wichtige Person in ihrem Leben war. Mitunter ein Grund, weshalb sie sich nur vier Monate nach der überraschenden Verlobung, wieder von Pete Davidson trennte. Sie wollte sich auf sich selbst konzentrieren und verbrachte von da an Tag und Nacht im Studio. Das Ergebnis: Sie veröffentlichte ihr bisher erfolgreichstes Album "thank you, next", auf dem auch der gleichnamige Song zu hören ist.

Ariana Grande im Liebes-Chaos

Doch weil Ari auf dem Markt heiß begehrt ist, blieb sie nicht lange alleine. Anfang Februar wurde Ariana Grande mit einem angeblich neuen Lover bei einem Date im Disneyland gesichtet. Und dieser war kein Unbekannter. Fans fragten sich nämlich schon lange, ob er Ariana Grandes neuer Freund ist. DIe "7 Rings"-Interpretin und der Musiker Mikey Foster, Mitglied der Band Social House, kannten sich schon viele Jahre. 2019 nahmen sie dann den gemeinsamen Song "Boyfriend" auf. Beim Video-Dreh soll es dann mächtig gefunkt haben zwischen den beiden. Doch ausgerechnet Frankie Grande, der ältere Bruder der Sängerin, widerlegte kurz darauf alle Gerüchte und behauptete: Ari ist Single! Dann tauchten plötzlich Knutschbilder von Ariana Grande in einer Bar auf. Das Kuriose: Der Unbekannte war nicht Mikey! Bis jetzt weiß niemand so genau, wem die Sängerin da so nahe gekommen ist 🤔

Ariana Grande: Sie findet einfach nicht den Richtigen!

Wie mehrere US-Medien jetzt berichten, sind Ari und Mikey jedoch schon seit über einem Monat wieder getrennt. Insgesamt waren sie fast 9 Monate ein Paar gewesen, wie Insider berichten. Haben ihre Fans also doch Recht behalten? Und war die Knutscherei in der Bar einfach nur eine Ablenkung, um über die Trennung von Mikey hinwegzukommen? So richtig versteht wohl nur Ariana Grande selbst dieses Liebes-Wirrwarr. Wir hoffen, dass Ari doch irgendwann noch den Richtigen für sich findet 💕

