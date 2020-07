Ariana Grande: Neues Liebesglück mit Freund Dalton Gomez

Bei Ariana Grande hat sich in den vergangenen Monaten so einiges getan. Nachdem die „Rain On Me“-Sängerin im Februar knutschend in einer Bar in Los Angeles erwischt wurde, macht sie aus ihrer neuen Liebe mittlerweile kein Geheimnis mehr: Sie schwebt mit Freund Dalton Gomez auf Wolke Sieben! Erst vor wenigen Wochen postete Ari anlässlich ihres 27. Geburtstages süße Pärchen-Pics aus ihrem neuen Heim: Einer 12 Millionen Euro teuren Luxusvilla in den Hollywood Hills.

Ariana Grande: Babybauch-Posting auf Instagram?

Neues Haus, neuer Freund – und jetzt etwa auch noch ein Baby? Zumindest, wenn es nach den Fans der Sängerin geht! Ariana teilte einige Schnappschüsse auf ihrem Account, darunter ein Bild, auf dem sie mit ihren Hunden kuschelt. Und die Arianators sind sich sicher: Darauf ist ganz deutlich ein Babybauch zu erkennen!

Unter dem Posting überschlugen sich innerhalb kürzester Zeit Kommentare wie „OMG, sie ist schwanger!“, „Das ist definitiv ein Babybauch“ oder „Da ist Nachwuchs unterwegs!“ Auch bei den anderen Fotos wollen die Follower eindeutig Hinweise auf eine Schwangerschaft erkennen. So habe Ari auf dem geteilten Selfie ganz klar einen „Schwangerschafts-Glow“ und das gemeinsame Bild mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus Kindertagen deute laut der Fan-Theorien darauf hin, dass sie nun selbst eine Familie gründen werde. Die 27-Jährige selbst hat sich zu den süßen Gerüchten noch nicht geäußert!

