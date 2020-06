Ariana Grande feiert Geburtsag mit Freund Dalton Gomez

Heute, am 26. Juni, ist der Geburtstag der "Rain On Me"-Sängerin und sie wird 27. Passend dazu postete sie gestern mehrere Bilder, wie sie in ihren großen Tag reinfeiert, mit der Caption "Fast 27". Neben ihren geliebten Hunden, ist auch ein mega süßes Couple-Pic von Ariana Grande und ihrem neuen Freund Dalton Gomez, mit dem sie seit Kurzem eine Beziehung führt, zu sehen. Natürlich freuen sich ihre Millionen Fans auf der ganzen Welt mit ihrem Megastar. Doch auf Glückwünsche via Instagram hat Ariana Grande wohl keine Lust...

Komisch: Ariana Grande stellt Kommentarfunktion auf Instagram ab

Vor fünf Tagen postete die Musikerin das letzte Bild auf Insta, unter dem ihre Follower kommentieren konnten. Es folgten zwei Posts, mit denen sich Ariana Grande für die #BlackLivesMatter-Bewegung stark macht sowie ein süßes Kinderbild mit ihrem Dad Edward Butera und ihr Geburtstags-Post. Doch unter all denen deaktivierte Ari die Kommentarfunktion. Normalerweise macht man das ja nicht ohne Grund wie etwa unter Bildern, die vielleicht polarisieren könnten. Kann es also sein, dass Ariana Grande genervt ist von Hate-Kommentaren und Social-Media-Trollen? Ihre Arianators sind darüber sicher traurig, denn sie hätten ihrem Idol bestimmt gerne gratuliert ...

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!