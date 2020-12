Ariana Grande & Dalton Gomez sind verlobt!

Das Einzige, was aufregender ist, als Ariana Grande, die uns mit einem neuen Album überrascht? Ariana Grande, die uns mit einer Verlobung überrascht! Die Sängerin hat vor wenigen Tagen verkündet, dass sie Dalton Gomez heiraten möchte. Den Immobilienmakler hat die Sängerin vor der ersten Corona-Quarantäne im März kennengelernt, kurz danach haben die beiden zusammen den Lockdown verbracht. Das schweißt natürlich zusammen. Jetzt da Ariana Grande verlobt ist, fragen sich Fans natürlich, wann die Hochzeit folgen wird. Das steht jedoch noch ein bisschen in den Sternen. Dafür wurde jedoch ein anderes Mysterium aufgedeckt: Wie wertvoll ist eigentlich der Ring von Ariana Grande? Der wird von Fans nämlich extrem gefeiert, weil er so besonders ist. Er besteht aus einem Diamanten und einer kleinen Perle. Wir haben die Details zum Ring für euch.

Ariana Grande: So wertvoll ist der Ring von Dalton Gomez

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Um ehrlich zu sein, finden wir, dass kaum ein anderer Ring besser zu Ariana Grande passen würde. Der Ring, den Dalton Gomez seiner Verlobten geschenkt hat, ist der perfekte Mix aus classy, special und glamour. Er besteht aus einer zarten Perle und einen oval-förmigen Diamanten. Experten in Amerika schätzen den Diamanten auf ungefähr 5 Karat, was bedeutet, dass der funkelnde Stein ca. 200.000 bis 250.000 Dollar wert ist. Eine stolze Summe! Viel wertvoller finden wir jedoch eine andere Theorie: Fans haben nämlich herausgefunden, was die Geschichte hinter der Perle sein könnte. Ariana Grande hat 2014 ein Bild von einem Perlenring gepostet mit den Worten: "Oma hat mir einen Ring gemacht mit der Perle von Opas Krawattennadel. Sie sagte mir, dass er ihr in einem Traum gesagt habe, dass er mich beschützen solle." Sollte es sich bei der Perle tatsächlich um die ihres Opas handeln, dann ist der Ring wirklich unbezahlbar und Dalton Gomez jetzt schon Ehemann des Jahres. Bisher hat Ariana Grande die Herkunft der Perle noch nicht kommentiert. Aber irgendwie würde auch das zu ihr passen. Schließlich weiß jeder, dass Ari in ihrem Leben nichts wichtiger ist, als ihre Familie!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzĂ€hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewĂ€hlt und an dieser Stelle im Artikel ergĂ€nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die RechtmĂ€ĂŸigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberĂŒhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten ĂŒbermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer DatenschutzerklĂ€rung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->