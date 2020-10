Ariana Grande überrascht mit neuem Album!

Neue Musik von Ariana Grande

Ihr letztes Album „Thank U, Next“ hat Ariana Grande Anfang letzten Jahres veröffentlicht. Das Album war ziemlich erfolgreich und kletterte nicht nur in Deutschlands in den Charts nach oben. In den USA wurde „Thank U, Next“ sogar mit Doppel-Platin ausgezeichnet. Ob sie mit ihrem kommenden 6. Album die gleichen Erfolge feiern kann? Schon vor ein paar Monaten teaserte sie mehrere neue Songs an, im September postete Ariana Grande dann neue Musik und teilte eine kurze Hörprobe mit ihren Fans. Jetzt hat die 27-Jährige ihr neues Album auch offiziell angekündigt!

Album von Ariana Grande kommt noch im Oktober

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Twitter deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Aris Album-News kam für viele unerwartet, auf Twitter verkündete sie am 14. Oktober: „Ich kann es nicht erwarten, euch diesen Monat mein Album zu geben.“ Der frühe Release-Termin des Albums war eine freudige Überraschung, Aris Fans müssen sich allerhöchstens noch zwei Wochen gedulden. Aber mit welchen Künstlern wird Ari auf ihrem sechsten Album zusammenarbeiten? Fans hoffen auf ein Feature von Ariana Grande mit BTS-Star Jungkook, in Frage kommt aber auch eine Single mit The Weekend, der Sänger hat einen Retweet von Aris Ankündigung gepostet.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->