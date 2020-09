Ariana Grande postet neue Musik 

Ariana Grande knackt Rekord

Ariana Grande ist nicht zu stoppen! Ihre beiden in diesem Jahr veröffentlichten Duette „Stuck With U“ mit Justin Bieber und „Rain on Me“ mit Lady Gaga landeten nicht nur an der Spitze der Billboard Hot 100, sondern räumten auch bei den MTV VMAs ordentlich ab. Kurz darauf der nächste Mega-Erfolg: Ariana knackte als erste Frau und als zweite Person überhaupt die 200-Millionen-Follower-Marke bei Instagram.

Ariana Grande bringt neue Musik raus

Nun werden ihre treuen Fans belohnt: Mit neuer Musik! Eineinhalb Jahre nach ihrem letzten Album „Thank u, next“ scheint die 27-Jährige fleißig an Nachschub zu arbeiten. Bereits im Juli überschlugen sich die freudigen Spekulationen, als Ari auf dem Weg ins Studio gesichtet wurde. Nun bestätigte die Sängerin höchstpersönlich, dass sie an neuen Songs arbeitet. Und nicht nur das: Sie veröffentlichte auch gleich eine erste Hörprobe auf Social Media.

Zwar sind in dem 5-Sekunden-Clip nur ein paar Töne zu hören, doch die Arianators rasten komplett aus und feiern ihr Idol in den Kommentaren. Lange müssen sie sich offensichtlich auch nicht mehr gedulden! „brb“, schrieb Ariana nämlich zu dem Song-Schnipsel: „be right back“ – „bin gleich zurück“!

