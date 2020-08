Diese Stars werden von ihren Kollegen gehasst

"Die Tribute von Panem" machten Jennifer Lawrence zum internationalen Mega-Star. Trotzdem ist sie leider nicht "Everybody's Darling". In einem Interview hat sie selbst zugegeben, dass sie sich in der Öffentlichkeit häufig unfreundlich benimmt. Ihren "Tribute von Panem"-Kollegen zufolge soll die 30-Jährige außerdem gerne Kraftausdrücke am Set benutzt haben. Krass! Irgendwann wurde es ihren Co-Stars zu viel, sodass sie ein Glas aufstellten, in das Jennifer Lawrence einzahlen musste, wenn sie mal wieder fluchte. Ohje..