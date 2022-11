Von Kolleg*innen gehasste Stars: Blake Lively

Der „Gossip Girl“-Star Blake Lively wird im Mindesten von ihrer Kollegin Leighton Meester nicht unbedingt gefeiert. Es heißt, dass Lively ihrer Kollegin nie zu der Verlobung mit Adam Brody gratuliert habe. Eine Quelle berichtet: „Nachdem ihrer beider Beziehung in den letzten beiden Staffeln von ‚Gossip Girl‘ ein wenig aufgetaut war, sprechen die beiden inzwischen nicht mehr miteinander.“ Offenbar war die Zeit am Set für beide eine reine Qual, berichtet die Quelle weiter: „Ich glaube, sie sind beide einfach froh, nicht mehr 18 Stunden am Tag miteinander verbringen zu müssen. Aber die Freundschaft, die beide nur mit Mühe am Ende von ‚Gossip Girl‘ aufbauen konnten, ist zusammengebrochen und jetzt achten sie darauf, so weit wie möglich von der anderen entfernt zu bleiben.“ Huch!