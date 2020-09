Wincent Weiss kommentiert Kuss-Foto mit Ariana Grande

Ok, bei diesem Bild haben nicht nur wir, sondern auch viele Fans mächtig gestaunt: Die Fanpage "wincentwweisscrew" hat in der Instagram-Story ein Kuss-Foto von Ariana Grande gepostet. Die hübsche Sängerin küsst darauf einen Boy, der Wincent Weiss zum Verwechseln ähnlich sieht! Wincent repostete das Bild in seiner Story mit dem Kommentar: "Okay, jetzt ist es raus …"

Wincent, bist du's?! 😱 Instagram/@wincentweiss

Auch wenn die beiden wirklich ein süßes Paar wären, müssen wir euch leider enttäuschen: Alles nur ein Joke, Wincent Weiss prankt seine Fans einfach gerne. Bei dem Bild handelt es sich um Dalton Gomez mit dem Ariana Grande seit einigen Monaten eine Beziehung führt.

Wincent Weiss: Viele Doppelgänger

Von der Seite sehen sich Wincent Weiss und Dalton Gomez wirklich zum Verwechseln ähnlich. Sieht also ganz so aus, als würde Wincent theoretisch in Ariana Grandes Beuteschema passen! Dalton ist jedoch nicht der einzige Doppelgänger von Wincent. Schon seit Jahren sind Fans der Meinung, dass er Shawn Mendes extrem ähnlich sieht. Beim GNTM-Finale 2018 haben sich Shawn und Wincent sogar mal Backstage getroffen. Sein lustiges Face-Swap-Bild beweist, dass die beiden auch verlorene Geschwister sein könnten. Also jetzt Camila Cabello oder Ariana Grande – wer ist wirklich Wincents Freundin? Das bleibt vermutlich für immer ein Geheimnis … 😂 IRONIE AN! 🙊

