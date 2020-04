Wincent Weiss bei "The Masked Singer"

Gestern fand das große Finale der Musik-Show statt. Schon zuvor hatten sich immer wieder einige der Zuschauer gefragt, ob Wincent Weiss einer der Kandidaten bei "The Masked Singer" ist. Er heizte das Gerücht noch zusätzlich an. In seiner Story auf Instagram, zeigte er sich gestern vermeintlich hinter den Kulissen bei "den letzten Aufnahmen" für die Sendung. Nun war für viele klar, unter dem Wuschel-Figur in der aktuellen "The Masked Singer"-Staffel steckt Popstar Wincent Weiss. Oder???

Alles nur ein Prank von Wincent Weiss

In einem nächsten Clip, filmte Wincent Weiss in seiner Story die große Enthüllung, wer sich unter dem Weuschel-Kostüm versteckt. Als sich der Kandidat aber umdrehte, handelte es sich um Musikerkollege Mike Singer und nicht um ihn selbst. Im Video sagt er dazu nur: "Häää, ich dachte, ich wäre das." Damit hat er wohl einige seiner Fans ganz schön gepranked. Aber viele waren sich auch schon sicher, dass es nur Mike Singer sein kann, wie man in den etlichen Kommentaren auf der Insta-Page zu "The Masked Singer" lesen konnte. Und mal ehrlich, wenn Wincent Weiss wirklich bei der Show dabei gewesen wäre, hätte er es uns doch sicher nicht schon vorher verraten dürfen.😅

Nicht Wincent Weiss versteckte sich im Wuschel-Kostüm bei "The Masked Singer", sondern Mike Singer Instagram @wincentweiss

