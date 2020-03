Ist Wincent Weiss Teilnehmer bei "The Masked Singer"?

Mit seiner Teilnahme bei DSDS im Jahr 2013 und "Sing meinen Song" 2018 hat Wincent Weiss definitiv schon viel TV-Erfahrung gesammelt. Jetzt soll er auch bei "The Masked Singer" mitmachen und sich unter einer der Figuren verstecken. Ist das etwa der Grund, warum Wincent Weiss gerade so inaktiv auf Instagram ist? Die Bild-Zeitung hat wohl mit einem Insider aus dem engen privaten Umfeld des "Kaum Erwarten"-Sängers gesprochen, der behauptet, dass Wincent "Der Wuschel" sei: "Ich bin mir sehr sicher. Wincent wollte schon letztes Jahr an der Show teilnehmen."

"The Masked Singer": "Der Wuschel" beschäftigt die Zuschauer

Kaum eine Figur wird so gehyped wie "Der Wuschel", deshalb gibt es auch viele Spekulationen rund um die Figur aus "The Masked Singer". Es gibt viele verschiedene Spekulationen, wer "Der Wuschel" sein könnte. Diese Insider-Information der Bildzeitung bringt aktuell jedoch die bisherige Idee durcheinander: Eigentlich waren sich Fans nämlich sicher, dass Mike Singer als "Wuschel" bei "The Masked Singer" mitmacht. Wenn man sich die Hinweise so anschaut, scheint das auch ein kleines bisschen wahrscheinlicher zu sein. Vermutlich bleibt uns nichts anderes übrig, als die Show heute Abend zu gucken und weiterzuraten, denn in der ProSieben-App könnt ihr live während der Sendung mitvoten.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!