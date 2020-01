Wincent-Weiss etwa in den Flitterwochen?

Der „Kaum-Erwarten“-Sänger Wincent Weiss ist nach seiner erfolgreichen Tour total im Urlaubs-Mood. Nachdem er sich zuletzt erst die Haare abrasiert und damit eine Typveränderung wagt, chillt er aktuell mit seinem Fotografen und Kumpel Paul Hüttemann in Indien und genießt es, einfach mal abzuschalten. Und die Fans? Die freuen sich nach kurzer Insta-Abstinenz über jeder Menge Wincents Urlaubs-Schnappschüssen des Sängers. In letzter Zeit war er nämlich eher inaktiv auf Instagram, aber vor Reiseantritt meldet er sich mit einem ausführlichen Statement zurück und verrät auch seine Pläne für 2020.

Über diese Hochzeitsfotos muss Wincent selbst schmunzeln

Mit Travel-Buddy Paul Hüttemann ist Wincent jetzt schon ein paar Tage auf Erkundungstour in Indien unterwegs und mit einer Sache lassen uns die Boys definitiv nie im Stich: witzigem Reise-Content. Mit einer Instagram-Story sorgt Wincent bei seinen Fans allerdings für einen besonders lauten Lacher. Darauf zu sehen ist die Anschrift aus einem Brief: „Dear Mr & Mrs Huttemann“. Unterlegt hat Wincent das mit einem romantischen Herzchenfilter. Das löst wohl bei einigen Followern die Kreativität an. Sofort fangen die ersten an, die Köpfe der beiden in Hochzeitsfotos zu Morphen. Und der „Kein Lied“-Sänger findet es so amüsant, dass er sofort ein paar der besten Foto-Montagen in seiner Story teilt. Na dann steht doch einer glücklichen Ehe und echten Hochzeitsfotos nichts mehr im Wege, oder?

Die Fans toben sich kreativ mit Hochtszeitsfotos aus. instagram@wincentweiss

