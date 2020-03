Corona-Erkrankungen bei „The Masked Singer 2020“

Welcher Promi steckt in welchem Kostüm? Ist Mike Singer bei "The Masked Singer" dabei? Woche für Woche sorgt die musikalische Rate-Show bei den Zuschauern für Fragezeichen und Überraschungen, wenn die "The Masked Singer"-Stars enttarnt werden. Die erste Staffel war ein voller Erfolg und auch die zweite Staffel, die seit dem 10. März ausgestrahlt wird, liefert jeden Dienstagabend gute Einschaltquoten. Doch jetzt muss „The Masked Singer“ eine Zwangspause einlegen! Am Sonntag teilte ProSieben mit, dass zwei Corona-Erkrankungen im Team von „The Masked Singer“ vorliegen und die Show deshalb nicht wie geplant fortgesetzt werden kann.

„The Masked Singer“-Shows werden verschoben

Zur Freude der Fans wird die Show nicht komplett abgesagt, sondern erstmal verschoben. Senderchef Daniel Rosemann betont, dass Gesundheit wichtiger ist: "Wir hatten keine andere Wahl, als 'The Masked Singer' pausieren zu lassen. Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität. Für unsere Zuschauer tut es mir leid: Aus dem überragenden Social-Media-Feedback konnten wir Dienstag für Dienstag ablesen, wie viel Freude gerade 'The Masked Singer' den Menschen in dieser Zeit der sozialen Isolation macht."

Die nächsten zwei Wochen werden keine neuen Folgen erscheinen, ab dem 14. April soll es mit der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ weitergehen. An diesem Termin wäre eigentlich bereits das Finale an der Reihe gewesen. Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen, werden die Live-Shows ohne Publikum aufgezeichnet.

