"The Masked Singer": Sind Wincent Weiss und Mike Singer Kandidaten?

Angeblich hat ein Insider gegenüber der Bildzeitung verraten, dass sich Wincent Weiss unter einer Figur bei "The Masked Singer" versteckt. Genauer gesagt, soll er "Der Wuschel" sein. Der "Kaum Erwarten"-Sänger würde sicherlich ziemlich gut in die Sendung passen, doch er selbst hat den letzten Hinweis darauf gegeben, dass er nicht dabei ist. Heute Morgen lud der Sänger nämlich eine Instagram-Story hoch, in der er sagt: "Guten Morgen, ach war das gestern anstrengend. Ein langer Abend bei 'The Masked Singer'. Ganz schön eng in dem Kostüm, ey!" Mit dieser Aussage ist wohl klar, dass Wincent Weiss NICHT dabei ist. Schließlich geben sich alle Kandidaten immer größte Mühe ihre Teilnahme geheim zu halten. Uns wundert das nicht, denn gibt eine glaubhaftere Theorie darüber, wer "Der Wuschel" sein könnte …

Wenn es nach Mike Singer geht, versteckt sich in diesem Post ein Geheimnis. Ob es das kleine Monster bei "The Masked Singer" ist? Die Anzeichen sprechen jedenfalls dafür! Instagram/@mikesinger

Es gibt nämlich neue Beweise dafür, dass Mike Singer bei "The Masked Singer" mitmacht. Fans sind sich schon lange einig, dass sich der "Trip"-Sänger unter dem "Wuschel"-Kostüm versteckt. Der neue, entscheidende Hinweis kam jetzt von Mike selbst! In seiner Instagram-Story hat er ein Fan-Video gerepostet, welches Ausschnitte von seiner Rede bei den "MTV EMAs 2018" und weitere Eindrücke aus seinem Leben zeigt. Klingt nicht überzeugend? Tja, viel spannender ist auch das Standbild des Videos und Mikes Kommentar dazu. Auf dem Video-Bild sieht man Mike Singer auf der EMA-Bühne mit Hailey Steinfeld. In einer Bauchbinde darunter werden die Namen der restlichen Gewinner gezeigt, in dem Standbild ist Japans Gewinner zu sehen "Little Glee Monster" – ein Zufall? Wohl kaum, schließlich ist "Der Wuschel" auch ein kleines Monster! Mike kommentierte dieses Video auch nur mit diesem Smiley "🤫". Sieht ganz so aus, als gäbe es in diesem Post etwas geheimzuhalten. Eine neue Folge "The Masked Singer" gibt es nächsten Dienstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

