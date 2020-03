The Masked Singer: Diese Stars wurden bereits enttarnt

The Masked Singer – Diese Stars verbirgen sich hinter den Kostümen

Schon 2019 waren die Quoten des neuen TV-Formats „The Masked Singer“ gigantisch. Auch 2020 sieht es vielversprechend aus. Seit dem 10. März läuft die zweite Staffel im Fernsehen. Mit am Start: 10 Prominente, die sich hinter aufwendigen Kostümierungen tarnen: Faultier, Chamäleon, Roboter, Göttin, Drache, Hase, Fledermaus, Kakerlake, Dalmatiner und Wuschel. Seitdem raten alle Zuschauer wieder fleißig mit und scheinen sich bei einigen Kandidaten sogar schon sicher zu sein. So sollen unter anderem Wincent Weiss und Mike Singer bei The Masked Singer am Start sein. Das hat sich allerdings noch nicht bestätigt. Diese vier Kandidaten haben allerdings ihre Maske bereits fallen lassen:

Der Dalmatiner:

Der Dalmatiner schaffte es lediglich bis zur ersten Folge ProSieben/ Willi Weber

Bereits in der ersten Show wurde der Dalmatiner von den Zuschauern rausgewählt und das, obwohl die Jury wahre Fans der eleganten Hundedame waren. Zum Vorschein kam: Sängerin Stefanie Heinzmann.

Stefanie Heinzmann war die erste, die ihre wahre Identität zeigte Getty Images

Die Fledermaus

Die Fledermaus galt lange als Jury-Liebling ProSieben/ Willi Weber

Als Zweites wurde die Fledermaus nach Hause geschickt– und damit eine weitere Künstlerin. Model Franziska Knuppe entpuppte sich als Fledermaus.

Das deutsche Model Franziska Knuppe hat bewiesen – auch sie kann singen 2020 Getty Images

Die Göttin:

Das Kostüm der Götttin konnte man auf der Bühne kaum verfehlen. Es funkelte schon aus der Entfernung ProSieben/ Willi Weber

Gestern war es dann auch für die Göttin an der Zeit, die Show zu verlassen. Mit ihr hatte dabei aber wirklich so niemand gerechnet: Schauspielerin Rebecca Immanuel verbarg sich hinter der Göttin und war damit die Überraschung des Abends.

Hinter dem aufwendigen Kostüm verbarg sich Schauspielerin Rebecca Immanuel 2019 Getty Images

Die Kakerlake

Die Kakerlake verließ die Show auf eigenen Wunsch ProSieben/ Willi Weber

Am gestrigen Abend hat jedoch nicht nur ein Star seine Maske abgenommen, sondern auch noch ein weiterer. Die Kakerlake verließ auf eigenem Wunsch die Show. Zum Vorschein kam kein geringerer als Angelo Kelly. Dass er sich hinter der Kakerlake verbirgt, hatten allerdings schon einige vermutet.

Angelo Kelly hatte keine Lust mehr auf das Versteck-Spiel Getty Images

