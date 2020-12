Ariana Gande und Dalton Gomez sind verlobt!

Dieses Jahr war ein besonders erfolgreiches für Ariana Grande. Warum? Das lässt sich ganz leicht beantworten: Erst kürzlich hat Ariana Grande ihre Fans mit einem neuen Album überrascht, dass mal wieder die Charts stürmte. Außerdem hat Ariana Grande erneut einen Instagram-Rekord geknackt. Tja und auch in der Liebe läuft es ziemlich gut! Denn gestern verkündete Ari, dass sie sich mit Boyfriend Dalton Gomez verlobt hat! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH QUEEN! Diese News war wirklich zu viel für uns an einem Sonntag, aber SO schön, dass beinahe ein paar Tränchen geflossen sind. (Vor allem, weil der Ring ein absoluter Traum ist!) Aus "7 Rings" wurde dann jetzt doch nur noch einer. Ari lernte den Luxus-Immobilienmakler kennen, noch bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Danach verbrachten die beiden ihre Quarantäne zusammen und im Mai 2020 folgten die ersten Instagram-Fotos zusammen – it's official! Und jetzt erst recht, denn die beiden wollen heiraten …

Wann und wie wird die Hochzeit von Ariana Grande und Dalton Gomez stattfinden?

Demi Lovato, Kim Kardashian, Hailey Bieber, Bella Hadid, Victoria Justice, Dove Cameron, Ashley Tisdale, James Charles und und und … die Kommentare sind VOLL von Mega-Stars, die Ariana Grande und Dalton Gomez gratulieren wollen. Alleine nach 15 Stunden hat der Post bereits über 12,5 Millionen Likes und 175.000 Kommentare. Scheint so, als könnten es alle kaum erwarten! Aber wann wird die Hochzeit von Ariana und Dalton stattfinden? Das ist bisher leider noch unklar. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Die beiden heiraten mit einer großen Feier. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das ganze noch etwas dauern wird. Denn die Sängerin nimmt die Hygiene- und Abstandsregelungen sehr ernst. Erst kürzlich beschimpfte Ariana Grande TikTok-Stars, die während der Corona-Pandemie eine Party gefeiert haben. 2. Die beiden feiern in kleinem Kreis. Auch das könnte eine sehr wahrscheinliche Option sein. Ariana Grande hat einen sehr engen Freundes- und Familienkreis. Es könnte also sein, dass sie sich dazu entscheidet Dalton Gomez nur in einem kleinen Rahmen zu heiraten, dann könnte die Hochzeit vermutlich schon etwas früher anstehen. Wir sind sehr gespannt, wann Ariana Grande weitere Details verraten wird. Es könnte jedoch auch sein, dass sie es ganz still und heimlich macht – schließlich liebt die Sängerin Überraschungen.

