Neuer Megahit von Ariana Grande!

Völlig überraschend kündigte Ariana Grande vor Kurzem ihr nächstes Album an. Im Oktober soll es kommen, was bedeutet, dass es maximal noch eine Woche dauert, bis es erscheint. Sie selbst kann es kaum erwarten, ihre neue Platte mit ihren Fans zu teilen. Heute haben wir schon mal den ersten Song daraus zu hören bekommen und er ist wie immer der Hammer. In nur wenigen Stunden hat das Musikvideo zu "positions" allein auf YouTube über 5,5 Millionen Clicks gesammelt. Wie alle Videos von Ariana Grande, ist auch dieses extrem kreativ, aufwendig und voller Fashion-Momente. Und außerdem schickt die Sängerin eine politische Message raus!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Youtube deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Gegen Trump: In "positions"-Video wird Ariana Grande zur Präsidentin

Spätestens seit Beginn des aktuellen US-Wahlkampfs geht Ariana Grande strickt gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump vor. Täglich fordert sie ihre Millionen Follower auf Insta und Co. dazu auf, unbedingt wählen zu gehen. Und das selbstverständlich für Biden und gegen Trump. Im Musikvideo zu "positions" zeigt sie selbst mal, wie es im Weißen Haus, dem Sitz des US-Präsidenten aussehen sollte. Denn an ihrem runden Tisch als Präsidentin sitzen Frauen und Männer mit den verschiedensten ethnischen Hintergründen, Altern, Kleidergrößen und Styles, die sie bei allem unterstützen. Stark!

Ari ist übrigens wieder für den BRAVO-Otto 2020, Deutschlands größten Community-Award, nominiert. Also votet fleißig für sie!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->