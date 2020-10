Ariana Grande: Davon handelt "positions"

Die Sängerin hat zuletzt gleich zwei tollen Neuigkeiten verkündet: Ariana Grande überraschte nicht nur mit einem neuen Album, das noch im Oktober veröffentlicht werden soll. Nein, ein Track aus dem Album erschien bereits letzten Freitag. In "positions" ist Ariana Grande als Präsidentin zu sehen. Neben tollen Fashion-Momenten hat der Song auch eine wichtige politische Message. Mit dem Musikvideo will sie zeigen, wie es im Weißen Haus eigentlich aussehen sollte, denn Ari macht kein kein Geheimnis draus, dass sie klar gegen Donald Trump vorgeht. Starker Song, starke Message! Allerdings sorgt "positions" nun leider auch für Stress ... what happened??

Fan hat Aris neuen Song geleakt

Stress gibt es nicht wegen der politischen Message, sondern weil ein Fan "positions" geleakt haben soll. Ganz schön heftig! Auf Twitter sind die Supporter von Ari außer sich und können nicht fassen, wie jemand sowas tun kann. Manche behaupten sogar, der unbekannte Fan hätte das ganze Album geleakt. Leider ist nicht ganz genau bekannt, was vorgefallen ist. Nur, dass es für den Fan teuer wird. Das Musiklabel von Ariana Grande hat denjenigen/diejenige verklagt. 150.000 Euro Bußgeld muss er/sie nun deshalb bezahlen.

