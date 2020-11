Nach Vorwürfen von Ariana Grande: Bryce Hall schlägt zurück

Nachdem Ariana Grande zuletzt die TikTok-Stars beschimpft hat, weil diese trotz Corona-Pandemie noch in einem Restaurant in LA abhängen, setzt Bryce Hall jetzt zur Gegenwehr an. Und der TikTok-Star hält sich keineswegs zurück mit seinen Anschuldigungen. In einem US-Interview behauptete er, dass Ari selbst während der Pandemie feiern gehen würde. "Wer würde es wissen, wenn sie ausgeht?", sagte der Kumpel von Noah Beck. "Vermutlich geht sie zu irgendwelchen geheimen Hotspots, die keiner kennt", ergänzt er. Wow, das sind schwere Anschuldigungen!

Bryce Hall über Ari: "Sie hat Recht"

Immerhin gibt Bryce Hall zu, dass Ariana Grande Recht hat, was das Thema Feiern und Ausgehen während Corona angeht. "Sie liegt nicht falsch, aber es ist unnötig", sagt der 21-Jährige. "Es ist unnötig eine bestimmte Gruppe (die TikTok-Stars) anzugreifen, insbesondere, wenn es noch andere Leute tun." Offenbar nervt es ihn, dass die "positions"-Sängerin es ausgerechnet auf seine Clique abgesehen hat. Dabei hat sich das Mitglied des Sway House in der Vergangenheit nicht unbedingt vorbildlich verhalten. Im August schmiss er eine riesige Geburtstagsparty mit vielen Gästen – und ignorierte sämtliche Corona-Vorschriften.

Hier findest du 10 Fakten über den TikTok-Star Bryce Hall!

