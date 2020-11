Partys trotz Corona? Ariana Grande ist sauer

Obwohl die Corona-Pandemie in den USA besonders stark wütet, halten sich viele US-Stars nicht an die Regeln. Beispielsweise verärgerte Kendall Jenner ihre Fans, weil sie trotz Corona eine Halloween-Party schmiss. Ihre ältere Schwester Kim Kardashian erhielt einen Shitstorm wegen ihrer Geburtstagsparty. Ariana Grande hat in einem Interview in der "Zach Sang Show" ebenfalls darüber gesprochen, dass es sie wütend macht, wenn Leute nach wie vor feiern. Ihre Wut richtet sich jedoch nicht gegen die Kardashians – sondern gegen die TikTok-Stars.

Ariana Grande kritisiert Restaurant-Besuche der TikTok-Stars

Aktueller Anlass für die Diskussion war Halloween. Ari erzählte in der "Zach Sang Show", dass sie Halloween zu Hause verbrachte und einen ihrer liebsten Feiertage leider nicht feiern konnte. Umso wütender ist sie darüber, wenn andere Leute nicht daheim bleiben. "Hätten wir nicht noch ein paar Wochen zu Hause bleiben können?", fragte Ariana Grande. "Wie in all den anderen Ländern, denen es jetzt besser als uns geht. Müssen wir wirklich alle so dringend zu Saddle Ranch gehen anstatt darauf zu warten, dass die tödliche Pandemie vorbei geht?" Mit Saddle Ranch meint die 27-Jährige ein beliebtes Restaurant in Los Angeles, in dem Addison Rae, Bryce Hall, Dixie und Charli D'Amelio und Co. häufig gesichtet werden. Die ganze TikTok-Clique eben. Kein Wunder also, dass vermutet wird, Ari würde mit ihrer Aussage die Video-Stars angreifen. Addison Rae und Bryce Hall, die ihre TikTok-Liebe mit Pärchen-Pics zeigen, sollen an Halloween in dem Restaurant gewesen sein. Immerhin TikTok-Star Noah Beck scheint sich vorbildlich zu verhalten und kämpft gegen Corona, indem er Masken spendet.

