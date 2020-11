Kendall Jenner feiert ihren Geburtstag

Das Model wird zwar erst morgen (3. November) 25 Jahre alt, trotzdem nutzte sie die Chance und feierte ihren Geburtstag bereits am Samstag auf ihrer Halloween-Party. Es waren ca. 100 Gäste auf der Party, die einen Corona-Test machen mussten, bevor sie auf der Feier von Kendall Jenner auf einer Rooftop Bar in Hollywood, eintrafen. Das Gesundheitsamt in LA schreibt vor, dass Personen, die sich mit bis zu zwei weiteren Haushalten treffen, dies nur draußen, mit Maske und mit 1,5 Meter Abstand über die gesamte Zeit des Treffens machen sollen. Daran hielt sich auf der Halloween-Party jedoch keiner.

Kendall Jenners Halloween-Party sorgt für Aufregung

Vor der Feier hat der TV Reality-Star ausdrücklich darum gebeten, dass keine Bilder und Videos auf den sozialen Medien gepostet werden sollen. Doch Kendall Jenners Schwester Kylie Jenner, die mit mit einem Instagram-Post richtig viel verdient, postete fleißig in ihre Story auf der Plattform. In ihren Posts sind unter anderem Stars wie Justin und Hailey Bieber, Doja Cat, The Weeknd, Winnie Harlow und Jaden Smith zu sehen. Fans sind von dieser Aktion natürlich überhaupt nicht begeistert und machen ihren Ärger auf Twitter kund. Kendall Jenner (hier kannst du ihren Style günstig shoppen) hat sich noch nicht geäußert.

