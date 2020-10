Hach, wir hätten gerne ihre Figur, ihre Haare und ihren Style! Können wir aber nicht - oder doch? Auch wenn wir alle keine Millionäre sind, können wir uns doch ein Stück Kendall in unseren Kleiderschrank holen. Die Beauty legt nämlich nicht besonders großen wert auf überteuerte Designerklamotten und greift sehr gerne mal zu günstigeren Alternativen - mit Stil! Ihre Lieblingsjacke für den Herbst wollen wir direkt nachshoppen.

Kendall Jenners Lieblingsjacke günstig shoppen

Beim Dinner in Los Angeles mit Caitlyn Jenner wurde das Model in diesem coolen Look gesichtet. Monochrome chic - also alles in einer Farbe gehalten - liebt Kenny! Besonders in Auge gefallen ist uns dabei ihre oversized Kuscheljacke aus Wolle - und sie ist von Mango. Für ca. 100 Euro könnt ihr sie bequem auch in Deutschland nachshoppen. Statt Croptop empfiehlt sich - eher dem deutschen Herbst entsprechend - ein weißes Longsleeve.

Kendall und Caitlyn Jenner beim Dinner in L.A. Mega Agency

Mehr Inspiration a la Kendall Jenner gefällig?

Kein Problem, denn das Model hat einen der besten Kleidungsstile überhaupt und versorgt uns täglich mit coolen Looks. Und die sind nicht mal teuer:

Kendalls Lieblingshose: Levi's

Superlässig zum T-Shirt kombiniert macht die Jeans "Modell 501" einfach einen tollen Po. Maske nicht vergessen und fertig ist der Look!

Kendalls Favorit-Sportoutfit: Adidas und Nike

Es muss nicht immer sündhaft teuer sein und kann trotzdem so effektiv - und stylish - aussehen. Außerdem sind Kendalls Lieblingsmarken in Sachen Workout auch unsere!

Kendalls Lieblings-Swimsuit-Brand: Areyouami

Ein Stück Los Angeles könnt ihr euch schon mit dem richtigen Kleidungsstück nach Hause holen. Kendalls Lieblingsbrand in Sachen Bikini kommt nämlich von dort - versendet aber international; und das echt günstig!

