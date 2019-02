Kardashian Fremgeh-Skandal: Was ist passiert?

Khloe Kardashian: Tristan geht fremd

Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es erst den letzten Fremdgeh-Skandal im Hause Kardashian. Im April 2018, also vor nicht mal einem Jahr, kamen Fotos und Videos ans Licht, auf denen Tristan Thompson seine damals hochschwangere Freundin Khloe Kardashian im Club mit zwei Frauen betrügt! Nur wenige Tage später brachte die 34-Jährige die gemeinsame Tochter True zur Welt. Freunde, Familie und Fans waren überzeugt davon, dass sich Khloe nach der Aktion von dem Basketballspieler trennen würde, doch Fehlanzeige. Sie verzieh ihm kurze Zeit später und die beiden blieben ein Paar. Mama Kris Jenner, sowie ihre Schwestern Kim und Kourtney, waren davon überhaupt nicht begeistert, wie sie in „Keeping Up with the Kardashians“ und auf Social Media deutlich machten…

Tristan betrügt Khloe mit Kylies BFF!

Doch der erste Fremdgeh-Skandal ist GAR NICHTS gegen den zweiten! Am Montag wurde bekannt, dass Tristan Khloe erneut betrogen haben soll und das mit keiner Geringeren als der BFF ihrer kleinen Schwester Kylie, Jordyn Woods! Unglaublich, aber anscheinend wahr. Mehrere Augenzeugen hatten nämlich berichtet, dass der Basketballer und das Model auf einer Hausparty kaum die Finger voneinander lassen konnten und beide erst am nächsten Morgen nach Hause gingen. Krass! Die Kardashians waren von dieser hinterhältigen Aktion natürlich extrem geschockt, schließlich gehörte Jordyn als Kylies beste Freundin praktisch zur Familie! Die einzig positive Sache an der Geschichte: Khloe scheint auch endlich gecheckt zu haben, dass sich Tristan nicht ändern wird und trennte sich von ihm.

Die Reaktionen der Kardashians

Kims und Kourtneys Reaktion war eine klare Ansage, sie entfolgten sowohl Tristan, als auch Jordyn auf Instagram. Kylie, die den Betrug ihrer besten Freundin vorerst nicht glauben wollte, soll sie rausgeschmissen haben, nachdem immer mehr Beweise auftauchten (Info: Jordyn wohnte in Kylies Haus). Eine andere eher komische Reaktion der Makeup-Mogulin: Sie verkaufte den Lipgloss „Jordy“ auf Kylie Cosmetics mit 50% Rabatt, bis er ausverkauft war. Die Farbe wird wohl nicht mehr wiederkommen… Worauf alle aber natürlich am meisten gewartet haben, war Khloes Reaktion auf den Skandal und Spoiler: sie war herzzerreißend. Die 34-Jährige postete am Donnerstag drei Zitate in ihrer Instagram Story. Erst: „Das schlimmste Schmerz ist es, von einer Person verletzt zu werden, der du deinen Schmerz erklärt hattest.“ Khloe scheint Jordyn wohl vorher mal ihre Probleme mit Tristan anvertraut zu haben, deshalb traf sie der Betrug natürlich umso härter. Nummer zwei: „Jemand muss das hören…Dieser Betrug war dein Segen.“ Und als letztes: „Wenn sie dich nach mir fragen dann sag: Sie war die einzige Person, die mich wirklich geliebt hat und ich habe sie gebrochen.“ Diese unglaublich traurigen Worte von Khloe waren ganz klar an Tristan gerichtet und zeigen, wie verletzt die Beauty wirklich ist. Kein Wunder nach diesem krassen Vertrauensbruch…

Khloes traurige Posts aus ihrer Insta-Story Instagram/@khloekardashian

