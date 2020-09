Streit zwischen Kylie Jenner und Kim Kardashian?

Als Kim Kardashian verkündete, dass es keine weiteren Staffeln von "Keeping Up With The Kardashians" geben wird, standen die Fans weltweit unter Schock. Seit 14 Jahren lief die beliebte Reality-TV-Show, in der die berühmte Kardashian-Jenner-Familie private Einblicke in ihr Leben gab. Aber zum Glück gibt es immer noch Instagram! Denn hier teilen Kim Kardashian und Co. ebenfalls regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag.Zuletzt postete Kim Kardashian ein Throwback-Foto, das vor allem Kylie Jenner ganz schön verärgerte ... Was ist passiert??

Kylie Jenner will, dass Kim Kardashian das Foto löscht

Das Instagram-Pic stammt offenbar aus einem vergangenen Urlaub. Darauf zu sehen sind neben Kim und Kylie auch Kendall Jenner und Khloe Kardashian beim Essen in einem Restaurant. Kim Kardashian hatte zu diesem Zeitpunkt noch blonde Haare, während Kylie und Kendall auf dem Foto noch Kinder sind. Die beiden sind vermutlich erst 14 bzw. 16 Jahre alt! "Babys", schreibt Kim Kardashian unter dem Throwback-Foto.Ihre kleine Schwester findet das offenbar nicht witzig. "Lösch das sofort", kommentiert sie. Offenbar ist dem Star das Kinderfoto peinlich. Immerhin hat sich die 23-Jährige seither krass verändert und ist kaum wiederzuerkennen. Ohne Beauty-OPs würde Kylie Jenner heute sicher ganz anders aussehen!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!