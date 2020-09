Letzte Staffel der Kardashians-Reality-TV-Show

Es ist das Ende einer Ära! Seit 14 Jahren hat uns die wohl berühmteste Familie weltweit, der Kardashian-Jenner-Clan, intime Einblicke in ihr Leben gewährt."Keeping Up With The Kardashians" wird nach 20 Staffeln nicht mehr weiter fortgesetzt. Verkündet wurde die traurige Nachricht von dem berühmtesten Familienmitglied, Kim Kardashian. Ihr Instagram-Post wurde bereits mehr als 4 Millionen Mal gelikt!

Kylie Jenner, Kim Kardashian und Co. verabschieden sich

"Ohne Keeping Up With The Kardashians, wäre ich nicht da, wo ich heute bin", schreibt die 39-jährige Ehefrau von Rapper Kanye West auf Insta. "Ich bin allen, die mich und meine Familie in den vergangenen 14 unglaublichen Jahren begleitet und unterstützt haben, so unglaublich dankbar. Diese Show hat uns zu dem gemacht, was wir sind, und ich stehe für immer in der Schuld aller, die unsere Karriere mitgestaltet und unser Leben für immer verändert haben." Der Reality-TV-Star findet schöne, abe auch traurige Worte für das Serien-Ende. In der TV-Sendung gab es sehr private Einblicke in das Familien- und Businessleben der US-Stars. Die Kardashians nahmen uns mit auf ihre Luxus-Partys, Reisen, Termine und teilten sogar ihre Beziehungskrisen sowie Schwangerschaften mit uns! Die letzte Staffel soll im Frühjahr 2021 in den USA erscheinen.

Netflix zeigt die ersten vier Kardashian-Staffeln

Erstmals ausgestrahlt wurde die Reality-Show im Jahr 2007. Damals waren alle Kardashian-Schwestern noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Kylie und Kendall Jenner waren in der ersten Staffel erst süße 10 und 12 Jahre alt! Vor allem das jüngste Familienmitglied, Kylie Jenner, ist mittlerweile Selfmade-Milliardärin und hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Mit ihren 195 Millionen Followern auf Instagram hat sie ihre Schwester Kim (188 Millionen) überholt (Stand 9.9. 2020). Alle Fans müssen sich immerhin noch nicht ganz von "Keeping Up With The Kardashians" verabschieden. Denn Netflix hat seit Juni bereits die ersten vier Staffeln veröffentlicht. Yay! :)

