North West: Kim Kardashians Tochter wird Rapperin!

North West: Kanyes Tochter will Rapper werden

Eigentlich wollte North Wests (6) Mama Kim Kardashian (38) ja nur ein Video auf Instagram posten, um ihre eigene Beauty-Linie zu promoten. Doch ihre älteste Tochter North stiehlt ihrer Mama neuerdings die Show! Das Kind scheint eine echte Entertainerin zu werden. Im Video erklärt Kim Kardashian, wie sie und North gemeinsam zu North Wests Oma fuhren, um ihr mit ihrem Make-Up zu helfen. Im Hintergrund hört man die Sechsjährige dann plötzlich sagen: "Ich will Tänzerin werden. Und ich möchte Rapperin und Sängerin werden!" Hier siehst du Kim & North gemeinsam:

North West: Sie will in Papas Fußstapfen treten

Wie die meisten von euch bestimmt wissen, ist der Vater von North West & Ehemann von Kim Kardashian Kanye West. Der 42-Jährige ist eine absolute Rap-Legende und mit seiner Musik so erfolgreich wie kaum ein anderer Rap-Star auf dieser Welt. Außerdem entwirft er einen der gehyptesten Schuhe: Den Yeezy. Nun will seine eigene Tochter in seine Fußstapfen treten und selbst Musikerin werden! Und diesen Traum scheinen ihre beiden Eltern total zu unterstützen.

North West: Sie singt in Papas Chor

In Kim Kardashians aktueller Instagram-Story filmt sie ganz stolz einen Männer-Chor (der wahrscheinlich gerade für Kanye Wests "Sunday Service" probt) und mittendrin singt: North West! Kim schreibt dazu: "North is offiziell im Chor!" Wow – also hat North scheinbar, genau wie ihr Vater, eine Hammer-Stimme! Kim Kardashian betont, dass North sogar schon bei den Erwachsenen mitsingt, und nicht im Kinderchor. Sie fügt hinzu: "North geht sogar zu den Proben! Sie liebt es!" Es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis Kanye West ein neues Album veröffentlicht – diesmal vielleicht sogar mit seiner Tochter zusammen! Wir sind schon jetzt total gespannt und wünschen North viel Erfolg beim Aufbau ihrer eigenen Karriere!

