Kanye West: YEEZYs für alle!

Die YEEZYs von Kanye West sind beliebter denn je, aber es ist auch schwer an sie ranzukommen. Das soll sich jetzt ändern …

Kanye West: YEEZY-Hype im Netz

Im Internet sehen wir sie überall: die YEEZYs von Kanye West. Egal ob Sänger, YouTuber, Influencer oder Mode-Fan – mittlerweile will jeder ein Paar dieser Adidas Sneakers. 2015 hat Kanye West angefangen mit Adidas zusammenzuarbeiten und seitdem wächst die Popularität seiner Schuhe. Seine Kollektionen sind in wenigen Sekunden ausverkauft und der Wert seiner Marke steigt stetig. Auch im Internet rasten die Leute völlig aus, sobald neue Teile der Kollektion zu finden sind. Der YEEZY Hype ist real. Die Fotos werden Millionenfach gerepostet und teilweise auch zu Memes – ok, für FAST jeden ist der Hype real. Es gibt nämlich einen Haken: Da jede Kollektion bisher streng limitiert war, wurde es für die meisten Menschen fast unmöglich an die Treter heranzukommen. Die meisten Sneaker-Fans warteten ewig in Schlangen, um am Ende doch mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Oft wurden die Schuhe des Rappers dann sogar für viel mehr Geld im Internet weiterverkauft – manche Modelle sogar für mehrere tausend Euro! Doch damit soll jetzt Schluss sein …

YEEZY Boost 350 V2 Triple White: Der Sneaker für alle!

Since I’ve been making sneakers I've always wanted as many people as possible to have them. On September 21 we're doing our largest drop ever of the 350 V2 Triple White. Go to https://t.co/kvdmsKZpu7 and sign up to get them — KANYE WEST (@kanyewest) 20. August 2018

Das Versprechen kommt von keinem geringeren als Designer Kanye West selber! Sein neues Motto: "Seit ich Sneakers mache, wollte ich schon immer, dass sie so viele Menschen, wie möglich tragen können. Am 21. September werden wir mit dem 350 V2 Triple White unseren größten Drop rausbringen." Und auch Adidas bestätigte diese Information. Am 21. September soll tatsächlich eines der beliebtesten Modelle von Kanye West in "Triple White" (also ganz weiß) wieder auf den Markt kommen. Der YEEZY BOOST 350 V2 ist vorher schon unter der Farbe "Cream" erschienen. Laut Adidas sollen so viele YEEZYs wie nie, für einen Preis von 220 €, zur Verfügung stehen. Das ist zwar immer noch viel Geld, aber wer sich mit Sneakern auskennt, weiß, dass dies ein fairer Preis für das beliebte Modell ist. Wenn ihr ein Paar ergattern wollt, müsst ihr euch entweder auf YEEZY SUPPLY oder bei Adidas direkt anmelden. Und so sieht der Schuh übrigens aus:

