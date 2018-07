Kanye West: Traurige Krebs-Diagnose

Schock-Nachrichten für Kanye West (41): Sein Vater leidet an Prostatakrebs. Nun macht sich der Rap-Megastar große Sorgen um seinen Dad! Denn vor einigen Jahren verlor Kanye bereits seine Mutter auf tragische Weise…

Kanye West in Angst um seinen Vater

Kanye West hat scheinbar alles, wovon ein Mann nur träumen kann: Eine mega heiße Ehefrau (Kim Kardashian, 37), drei zuckersüße Kinder (North, Saint und Chicago) und eine krasse Rap-Karriere, die ihm ein unglaubliches Millionenvermögen einbrachte. Doch jetzt hat der 41-Jährige eine Neuigkeit erfahren, die ihn trotz all dem Glück total aus der Bahn geworfen haben dürfte: Sein Papa, Ray West, leidet an Prostatakrebs. Kanyes Dad hat Berichten zufolge bereits mit einer Krebs-Therapie begonnen und soll bisher gut auf die Behandlungen reagieren. Es scheint also Hoffnung zu geben, dass Ray West wieder gesund wird.

Kanye West steht seinem Dad bei

Der Hip-Hop-Star Kanye West kam 1977 als Sohn afroamerikanischer Eltern in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) zur Welt. Nachdem seine Eltern Donda und Ray sich getrennt hatten, als Kanye gerade mal drei Jahre alt war, wuchs er bei seiner Mum in Chicago auf. Trotzdem hatte der Schwager von Kylie Jenner (20) immer ein gutes Verhältnis zu seinem Vater und steht ihm jetzt in dieser schweren Zeit zur Seite. Paparazzi sichteten den Rapper bereits mehrfach vor dem Krankenhaus in Los Angeles, in dem Ray West sich behandeln lässt.

Kanye Wests Mutter starb nach Beauty-OP

Besonders tragisch: Kanye West hat 2007 bereits seine Mutter verloren: Donda West starb im Alter von 58 Jahren an den Folgen einer Schönheits-OP. Donda West hatte sich damals Fett am Bauch absaugen und die Brüste verkleinern lassen, obwohl andere Ärzte ihr im Vorfeld davon abgeraten hatten. Wenige Tage nach dem Eingriff hörte ihr Herz plötzlich auf zu schlagen.

Der Tod seiner Mutter war für Kanye ein extrem harter Schicksalsschlag, denn Donda war nicht nur seine Mum, sondern auch seine beste Freundin. Umso mehr hoffen seine Fans jetzt, dass Ray sich bald von seiner Krankheit erholt.

