Kylie Jenner und Travis Scott: Pause statt Trennung

Als Kylie Jenner (22), Travis Scott (27) vergangenes Jahr vor die Tür setzte, gingen viele Fans von der Trennung des Hollywood-Paars aus. Doch das Ex-Paar betonte immer wieder, dass es sich nur um eine Pause und keine endgültige Trennung handeln würde. Und allem Anschein nach könnte es wirklich eine zweite Chance für die beiden geben …

Kylie Jenner flirtet mit Travs Scott

Am Wochenende postete die Self-Made-Milliardärin in ihrer Story eine kleine Foto-Serie von ihrem Ex Travis und sich selbst – und dazu ein ganz klares Statement:

So nah kommen sich die beiden wieder ... Instagram @kyliejenner

… und tauschen vertraute Blicke aus… Instagram @kyliejenner

… eine ganz besondere Stimmung. Instagram @kyliejenner

Kylie und Travis verliebt wie nie zuvor

Ein Insider verriet dass Stormis Eltern immer noch sehr verliebt sein und es derzeit zwischen den beiden besser als je zuvor laufen würde. Und auch Kylies Mama Kris Jenner äußerte sich vor Kurzem zu dem Ex-Paar. Nachdem es schon 2019 Gerüchte um ein Geschwisterchen für Stormi gab, soll es jetzt noch ernster sein. Auf die Frage welche der Kardashian-Jenner Schwestern für das nächste Enkelkind sorgen würde, antwortete Kris:"Kourtney oder Kylie, ich weiß nicht ob sie und Travis wieder zusammen sind aber sie sind großartige Eltern!". Wir hoffen an diesen gerüchten ist was dran, denn Love is a Mood ❤️

