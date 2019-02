Kylie Jenner: So würde sie ohne Ops aussehen

Dass Kylie Jenner hat einiges an sich machen lassen, ist kein Geheimnis. Wir zeigen euch, wie sie heute ohne all die Beauty-OPs aussehen würde.

Kylie Jenner: Big im Business

Beauty ist ihr Business. Kylie Jenner (21) wurde als Küken des berühmten Kardashian-Clans bekannt. Durch die erfolgreiche Serie "Keeping Up with the Kardashians" lernten wir die Familie von Kim Kardashian immer besser kennen. Vor allem Kylie Jenner kristallisierte sich als knallharte Geschäftsfrau heraus. Mit ihrer Kosmetikfirma wurde sie zur jüngsten Selfmade-Milliardärin. Den unfassbaren Erfolg verdankt sie nicht zuletzt ihren vollen Lippen, die sie sich im Alter von 16 Jahren aufspritzen ließ. Die Unternehmerin weiß sich vor allem in den sozialen Netzwerken zu vermarkten. "Die sozialen Medien sind eine hervorragende Plattform. Ich habe so einen einfachen Zugriff zu meinen Fans und Kunden", verriet Kylie gegenüber Forbes.

Kylie Jenner: Beauty-OPs

Die Kardashian-Jenner-Schwestern stehen auf Beauty-Eingriffe. Allesamt haben sie sich schon das ein oder andere machen lassen. Doch besonders bei Kylie ist die Verwandlung besonders deutlich zu sehen. Bis dato hat sie nur zugegeben, dass sie sich die Lippen hat aufspritzen lassen. Doch auch ihre Nase scheint viel schmäler und stupsiger geworden zu sein. Des Weiteren sehen ihre Gesichtszüge viel weicher als zuvor aus, da wurde garantiert auch nachgeholfen und auch ihr Hintern und die Brüste sind deutlich voller. Habt ihr euch auch schon immer gefragt, wie Kylie wohl ohne die Beauty-Ops aussehen würde? In dem Video unten seht ihr, wie die Mama von Stormi heutzutage ohne die Eingriffe aussehen würde.

Abstimmen

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: