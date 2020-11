Addison Rae und Bryce Hall offiziell ein Paar

Was läuft da zwischen TikTok-Star Addison Rae und Bryce Hall? Es sieht ganz so aus, als hätten wir endlich eine Antwort auf die Frage, aller Fragen! Nachdem Addison Rae und Bryce Hall immer mal wieder zusammen oder getrennt gesichtet wurden, waren sich Fans uneinig, was genau da zwischen den beiden läuft. Obwohl TikTok-Star Addison Rae immer wieder über Beziehungen spricht, war das noch kein Thema – bis jetzt! Denn zu Halloween gaben die beiden ihre TikTok-Liebe bekannt und posteten erste Pärchen-Pics auf Instagram. Die von Addison sehen sehr vertraut und kuschlig aus – we stan!

Erste Pärchen-Pics von Addison Rae und Bryce Hall

Sowohl Bryce Hall als auch Addison Rae haben gleich mehrere Pärchen-Pics auf Instagram hochgeladen, die ziemlich deutlich zeigen, dass die beiden wieder happy zusammen sind. Für Halloween überlegten sich die beiden sogar ein Partner-Kostüm und verkleideten sich als Joker und Harley Quinn. Die Caption von Byce lautet: "J + H" – ein eindeutiges Zeichen, dass die beiden zusammengehören. Addisons Fotos kommentierte außerdem TikTok-Star Jaden Hosller mit den Worten "alle wieder zusammen". Damit bezieht er sich auf sich selbst, denn auch er ist wieder mit On-Off-Freundin Madison Lewis zusammen. Wie es aussieht, bekommen die TikTok-Liebespaare endlich ihr lang ersehntes Happy-End.

