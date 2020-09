Addison Rae hat ihre erste Schauspielrolle ergattert

Mit über 50 Millionen Followern zählt Addison Rae zu den absoluten TikTok-Überfliegern. Ihr strahlendes Lächeln und ihre coolen Tanzeinlagen begeistern täglich Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Doch nun überraschte die 19-Jährige mit einer Hammer-Nachricht! Auf Instagram verkündete sie stolz, dass sie ihre erste Filmrolle ergattert hat – und sogar die Hauptrolle in der Neuverfilmung des Klassikers “Eine wie keine” (Originaltitel: “She’s All That”) spielen wird.

Ihren rund 27,4 Millionen Instagram-Fans verriet sie: “Ahhh! Meine Träume werden wahr! Ich bin so aufgeregt, euch endlich mitteilen zu können, dass ich die Möglichkeit bekomme, meine Schauspielkarriere zu starten.”

Addison Rae übernimmt die Rolle von Freddie Prinze Jr.

Die Neuverfilmung des Kult-Streifens wird in vertauschten Rollen stattfinden. Während in der Originalfassung ein High-School-Schönling versucht, ein unscheinbares Mädchen in die Abschlussballkönigin zu verwandeln, wird es im neuen Film “Einer wie keiner” (Originaltitel: “He’s All That”) genau umgekehrt sein. Hier wird Addison Rae in die damalige Rolle von US-Star Freddie Prinze Jr. schlüpfen – und einen schüchternen High-School-Jungen in den nächsten Frauenschwarm verwandeln. Wir freuen uns jetzt schon auf die Film-Romanze!

Addison Rae bedankt sich bei ihren Fans

In ihrem Posting sprach die 19-Jährige auch direkt ihre treue Fanbase an. Sie schrieb: “Ich bin so dankbar, dass ich all das erleben darf. Das wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Ich liebe euch alle so sehr! ” Zudem gab die TikTok-Queen bereits einen Hinweis auf den Namen ihrer zukünftigen Filmrolle. Sie schloss ihr Posting mit den Worten ab: “Ich kann es kaum erwarten, euch Padget vorzustellen.”

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!