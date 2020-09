Addison Rae und Dixie D’Amelio sind beste Freundinnen

Addison Rae und Dixie D’Amelio zählen zu den beliebtesten TikTokern der Welt, was sich nicht nur an ihren Follower-Zahlen, sondern vor allem an ihren Millionen-Einnahmen zeigt. Trotzdem sind die beiden keine Konkurrentinnen – ganz ich Gegenteil sogar: Sie sind BFFs und unterstützen sich gegenseitig. Mit der „Early Late Show” brachte Dixie vor Kurzem ein neues YouTube-Format heraus, in dem die beiden Freundinnen aus dem Nähkästchen plauderten und zuletzt sogar feststellten, dass sie in denselben TikTok-Star verknallt waren.

Addison Rae und Dixie D’Amelio steigen gegeneinander in den Ring

Für das neueste Video von Dixies YouTube-Serie ließen sich die zwei Freundinnen nun etwas ganz besonderes einfallen: Sie stiegen in den Ring und lieferten sich einen Boxkampf! Dafür wurden sie im Vorfeld von Profiboxer Ryan Garcia, der seit 2019 den „WBC Silver Lightweight“-Titel trägt, trainiert. „Hier kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt! Ich steige mit Addison in den Ring. Ein großes Dankeschön an Ryan Garcia, der mir geholfen hat, mich auf den großen Kampf vorzubereiten. Ich hatte jede Menge Spaß im 'The Boxing Club' in San Diego“, schrieb Dixie zu dem Video. Wie der Kampf ausgegangen ist, könnt ihr hier sehen:

