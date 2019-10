"High School Musical": Die Serie auf Disney+

Anfang 2020 ist es so weit: "High School Musical" wird zur Serie! Die original-Filme mit Stars wie Vanessa Hudgens, Zac Efron und Ashley Tisdale haben einen Mega-Erfolg ausgelöst. Jetzt wollen die Produzenten an diesen Erfolg anknüpfen, jedoch mit einem ganz neuen Cast und einem ganz neuen Format. Die Serie soll nämlich auf Disney+ laufen, der neuen Mega Konkurrenz für Netflix! Als Darsteller in der Serie sehen wir dann Newcomer wie Frankie A. Rodriguez (Vicram), Olivia Rodrigo (Nini), Joshua Bassett (Ricky) und viele mehr. Die Serie startet in Amerika schon Ende dieses Jahres. In Deutschland startet die Serie gleichzeitig mit dem Launch des Streaming-Dienstes Disney+, dieser soll voraussichtlich im Frühjahr 2020 verfügbar sein.

"High School Musical – Die Serie": Staffel 2 bestätigt!

🚨This is not a drill - Season 2 of #HSMTMTS is confirmed! 🚨 pic.twitter.com/6Ekdrx8dta — Disney+ (@disneyplus) October 18, 2019

Und es gibt gute Neuigkeiten: Obwohl die erste Staffel noch gar nicht gelaufen ist, wurde jetzt schon die zweite Staffel von "High School Musical – Die Serie" bestätigt! Dazu veröffentlichte der Twitter-Account von Disney+ ein super süßes Video in dem der ganze Cast mit dieser News überrascht wird, die Reaktion ist so süß! Sieht ganz so aus, als würden die Darsteller wirklich für ihr Projekt brennen. Wir freuen uns jetzt schon darauf, wenn es wieder heißt: "Welches Team? WILDCATS!" 😍

