Disney+: Mega Konkurrenz für Netflix!

Das erwartet euch bei Disney+

Netflix ist mit rund 140 Millionen Abonnenten weltweit der absolute Spitzenreiter unter den Streaming-Diensten. Doch jetzt muss Netflix sich richtig warm anziehen, denn es bekommt ernstzunehmende Konkurrenz von Disney! Ende 2019 geht das amerikanische Medienunternehmen mit seinem eigenen Video-On-Demand-Dienst Disney+ an den Start! Das bedeutet, dass ihr alle Disney-Filme und Serien, die euch bislang auf Netflix zur Auswahl stehen, dort dann nicht mehr sehen könnt. Auch die Marvel-Movies werden aus dem Programm genommen! Wenn ihr also in Zukunft Filme wie „Die Eiskönigin“ „Ralph reichts“ oder „Die Monster Uni“ streamen wollt, geht das nicht mehr über Netflix, sondern ihr müsst dafür Disney+ abonnieren!

Dort wird es dann nicht nur alle bereits bekannten Disney-Hits zu sehen geben, die euer Herz begehrt, sondern auch jede Menge brandneuer Filme und Serien. Unter anderem werdet ihr auf Disney+ eine eigens produzierte „Star Wars“-Serie sowie die jetzt schon gehypte Serie „High School Musical: The Musical“ anschauen können, die auf den mega beliebten „High School Musical“-Filmen beruht. (Alle Infos zur Serie bekommt ihr hier!) Doch als ob das nicht schon alles verlockend genug wäre, soll Disney+ ersten Informationen zufolge auch noch günstiger sein als sein Konkurrent Netflix!

So reagiert Netflix

Für Netflix dürfte das alles ein ziemlich harter Schlag sein, denn besonders Kinder- und Familien-Content ist bei den Abonnenten beliebt. Deshalb haben die Macher von Netflix sich bereits etwas überlegt, wie sie sich selbst vor der Krise bewahren können und haben ein paar ziemliche Kracher, wie z.B. eine Neuverfilmung des Disney-Klassikers „Pinocchio“ ins Programm für das kommende Jahr genommen. Welche Netflix-Neuheiten euch noch erwarten, könnt ihr hier nachlesen!

Das könnte euch auch interessieren: