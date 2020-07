Netflix-Neuheit von den Machern von "High School Musical" und "Descendants"

Der beliebte Streaming-Dienst Netflix begeistert seine User stets mit neuen Serien und Filmen. Auch wenn Netflix andere Titel dafür löscht, so werden die Serienjunkies immer gleich mit neuem Futter versorgt. Nun macht Netflix Werbung für eine Serie, die Drama-, Musical-, Liebes- und Teenie-Momente in eine Show packt. Die Serie "Julie and the Phantoms" (deutsch: Julia und die Phantome) ist von den Machern von Disneys "High School Musical" und "Descendants" und verspricht so einiges. Zum einen sind viele bekannte Gesichter, aus den genannten Disney-Filmen, wie zum Beispiel Schauspieler Charlie Gillespie, Jadah Marie und Savannah May mit dabei. Zum anderen haben auch Newcomer, wie die Hauptdarstellerin Madison Reyes, die Chance mit ihrem tollen Gesang und ihren Tanzkünsten die Zuschauer zu überzeugen. Die Storyline der Musicalserie ist richtig cool! So handelt sie von Schülerin Julie (Madison Reyes), welche mit drei Geistern eine eigene Band gründet. Schau dir das offizielle Promo-Video von Netflix der Serie an! 🤩

Netflix: Neue Musicalserie "Julie and the Phantoms"

Die neue Netflix-Serie basiert auf dem brasilianischen Original der Show. Nach dem Tod von Julies Mutter verliert sie ihre Freude und Leidenschaft an der Musik und zieht sich zurück. Dann begegnet Julie den verstorbenen Teenie-Musikern Luke (Charlie Gillespie), Reggie (Jeremy Shada) und Alex (Owen Patrick Joyner), welche in Geistergestalt in dem alten Studio ihrer Mom auftauchen. Sie helfen ihr, nicht nur ihre Lebensfreude wieder zu erlangen, sondern die Vier werden auch noch dicke Freunde. Julie schreibt wieder eigene Songs und ihre Leidenschaft für das Singen wird neu entfacht. Der Start der Musicalserie ist am 10. September 2020. Wir sind schon richtig gespannt, was der "Descendants" und "High School Musical"-Regisseur Kenny Ortega für eine neue coole Serie produziert hat! 🎬

