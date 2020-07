Aus für Netflix-Serie: „Chilling Adventures of Sabrina“ wird abgesetzt

Die Zuschauer müssen Abschied nehmen von Halbhexe Sabrina Spellman! Streaming-Dienst Netflix hat überraschend bekannt gegeben, dass die Fantasy-/Horror-Serie mit Kiernan Shipka in der Hauptrolle nicht fortgesetzt wird. Nach der vierten Staffel von „Chilling Adventures of Sabrina“ ist Schluss! Die Netflix-Serie basiert auf der gleichnamigen amerikanischen Comicbuch-Reihe, Staffel 1 feierte im Oktober 2018 Premiere, seitdem konnten die magischen Abenteuer von Sabrina so einige Zuschauer vor den Bildschirm locken. Gerade weil die Serie so erfolgreich und beliebt war, haben viele mit dem plötzlichen Ende nicht gerechnet.

„Sabrina“ Staffel 4: Letzte Staffel kommt noch 2020

Seit Ende Januar sind die acht Episoden der dritten Staffel von „Chilling Adventures of Sabrina“ auf Netflix verfügbar. Der vierte und letzte Teil, der ebenfalls acht Episoden umfasst, soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Der genaue Sende-Start der vierten Staffel steht noch nicht fest. Auf dem US-Account von Netflix bekommen Fans schon einen kleinen Einblick in die letzte „Sabrina“-Staffel, Szenenfotos mit Sabrina, Nicholas, Harvey & Co. machen Lust auf das Finale! Die Fans hoffen noch immer auf ein richtiges Crossover-Treffen von Sabrina und Archie Andrews, vielleicht sehen wir trotz Serien-Ende „Chilling Adventures of Sabrina“ bald bei „Riverdale“?

