Dokus von Netflix auf YouTube abrufbar

Die beste News des Tages! Ab sofort kannst du ganz ohne kostenpflichtiges Abo Inhalte von Netflix anschauen, wann immer du willst. Auf YouTube bietet der Streaming-Riese seit ein paar Tagen bestimmte Inhalte gratis an. Normalerweise landen auf dem YouTube-Account von Netflix nur Trailer für neue Staffeln, funny Behind the Scenes-Clips oder Ankündigungen, die verraten, was neu auf Netflix ist. Jetzt sind dort auch ausgewählte Netflix Dokumentationen zu sehen.

Ganze Folgen kostenlos auf YouTube schauen

Wer das besondere Angebot nutzen möchte, muss bei dem US-YouTube-Account von Netflix vorbeischauen. Dort gibt es die Playlist „Educational Documentaries“, über 30 Episoden sind aktuell verfügbar. Mit dabei sind Folgen von der Natur-Doku „Unser Planet“, die Doku-Reihe „Babies“, einzelne Features wie „Zion“ und auch das Format „Explained“, das in jedem Video ein neues Thema behandelt, ist am Start. Ein spannendes Programm und eine coole Idee gegen Langeweile bei häuslicher Quarantäne! Im Moment kannst du die Netflix Dokumentationen nur auf Englisch anschauen, aber der deutsche Untertitel lässt sich aktivieren. Der Anlass für diese Aktion: In den USA können Schulen normalerweise ihren Schülern kostenlos Netflix Dokus zeigen. Weil das wegen der aktuellen Corona-Krise nicht mehr möglich ist, hat Netflix die Playlist auf YouTube erstellt.

