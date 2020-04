Google: YouTube plant Konkurrenz-App zu TikTok

Vor ein paar Jahren haben wir noch mehrere Stunden auf YouTube verbracht, um uns die Videos unserer Lieblings-YouTuber anzusehen. Heute wischen wir meistens einfach durch TikTok und lachen über die witzigen Clips in der "Lip-Sync-App". TikTok ist total im Hype und es gibt mittlerweile auch viele deutsche Stars, die die App feiern! Das Unternehmen konnte in den letzten zwei Jahren ein Wachstum von insgesamt 125 % vorweisen. Mittlerweile hat die App mehrere Hundert Millionen User und hat alleine in den letztens 12 Monaten 842 Millionen Erst-Downloads erbracht. Das sind ziemlich krasse Zahlen!

"Shorts": Das kann die neue App von YouTube

Das ist eine Wandlung, die den YouTube scheinbar gar nicht gefällt. Dazu kommt, dass aktuell immer mehr YouTuber ihre Karriere beenden. Der Musik-Dienst gehört schon seit längerer Zeit zum Mega-Konzern Google und will jetzt mit einer neuen App nachlegen! Der größte Unterschied zwischen YouTube und TikTok: die Video-Länge – und genau hier will Google ansetzen. Die neue App soll "Shorts" (dt. "Kürzel") heißen und auch aus kurzen Dateien bestehen, die User erstellen und posten können.

YouTube: So funktioniert die neue App "Shorts"

Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen zur Funktion von "Shorts". Trotzdem gibt es schon einige Informationen, wie die neue App von YouTube funktionieren soll. Nutzer werden bei der mobilen App "Shorts" kurze Videos in einen Feed hochladen können und dafür die lizenzierte Musik nutzen, die YouTube-Music in ihrer Datenbank zu bieten hat. Diese Songs können dann in den Videos benutzt werden. Klingt bisher also alles ziemlich ähnlich zu TikTok. Wir können uns jedoch sicher sein, dass sich Googel zumindest eine kleine Änderung überlegt hat, die die Apps voneinander unterscheiden. Wir halten euch auf dem Laufenden!

