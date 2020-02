Neue Folge Carpool-Karaoke mit Justin Bieber

Drogen, Therapie, Tour-Abbruch: In seiner YouTube-Dokuserie hat Justin Bieber ordentlich ausgepackt. Etwas leichtere Themen hingegen bespricht der Sänger in einer neuen Folge "Carpool Karaoke" mit Moderator James Corden. Natürlich singen sie auch ein paar von Justins Hits zusammen, darunter "Yummy", "Intentions", "One Less Lonely Girl", "I Don't Care" und "Love Yourself". Um seine neue Musik zu promoten, ist er aktuell häufiger in Interviews zu sehen. Erst kürzlich hat Justin Bieber sogar ein echt lustiges Video mit YouTube-Star David Dobrik gedreht. Neben seiner Musik und der Hochzeit mit Hailey Bieber, hat Justin auch hilfreiche TikTok-Tipps gegeben …

Justin Bieber gibt Tipps für Lip-Sync-App TikTok

Während des Interviews versucht James Corden eine Choreografie für Justin Bieber zu entwickelt, die ihm absolut nicht gefällt. "Hast du mal Kids auf TikTok gesehen? Die wollen deine Choreo nicht sehen", entgegnet Justin, "sie wollen das hier sehen – wow", dabei macht er einen der beliebtesten Tanzmoves auf TikTok. Zusammen entwickeln sie dann eine offizielle Choreo für seinen Song "Yummy", die ziemlich cool aussieht und vor allem auch super easy ist – perfekt für ein gelungenes Video auf der Lip-Sync-App. Ab Minute zwei im Video könnt ihr euch die Tipps und Moves von Justin angucken und nachtanzen – viel Spaß mit eurem TikTok zu "Yummy"!

