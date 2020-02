Die erfolgreichsten US-Musiker

Justin Bieber, Rihanna und Taylor Swift – wer von ihnen hat wohl den meisten Erfolg? Ihre Songs werden in den Clubs, Radios und Partys dieser Welt auf und ab gespielt und schaffen es immer wieder an die Spitze der Charts. Doch welcher Mega-Star ist der Beste der Besten? Das verraten uns die Verkaufszahlen! BRAVO hat mal gecheckt, wer die Nase vorn hat und am meisten Kohle verdient …

Top 10: Justin Bieber, Bruno Mars und Drake

Ganz weit oben auf der Spitzen-Liste stehen Musik-Größen wie Justin Bieber (25), dessen Top-Leistung "What Do You Mean" Milliarden von Streams gesammelt hat. Surprise: Auch wenn er momentan einer der erfolgreichsten US-Sänger ist, schneidet er im Vergleich zu anderen Top-Künstlern allerdings eher schlecht ab. Aber selbst Stars wie Drake (33) oder Bruno Mars (34) haben keine Chance auf die einsame Spitze, an der eine Frau steht ...

SIE ist die erfolgreichste Sängerin

Unangefochten bleibt – wer hätte es gedacht: Taylor Swift (30)! Sie hat nicht nur eine grandiose Stimme und ein Talent für deepe Songtexte, sie weiß auch wie sie ihre Musik richtig verkauft! Und das stellt sie jetzt schon seit mehr als zehn Jahren unter Beweis . In dieser Zeit hat sie nämlich mehr Singles in den USA verkauft, als JEDER andere Künstler! Krass – Und das, obwohl sie letztes Jahr hart um ihre Musikrechte kämpfen musste. Zwischenzeitig fürchtete Taylor Swift sogar, nicht mehr auftreten zu dürfen. Wer jetzt aber glaubt, andere Stars seien ihr schon dicht auf den Versen, der irrt sich: Taylor ist mit Abstand die erfolgreichte Sängerin der letzten zehn Jahre!

Taylor Swift - 75M Enimem - 63M Rihanna - 62M Katy Perry - 61M Drake - 59M Maroon 5 - 50M Bruno Mars - 49M Glee Cast - 43M Justin Bieber - 42M Adele - 41M

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!