Seltene Einblicke in die Beziehung zwischen Taylor Swift und Joe Alwyn

Aus ihrer Beziehung zu Schauspieler Joe Alwyn macht Taylor Swift ein großes Geheimnis. Kein Wunder, denn Taylor Swift hat neben dem erneuten Krebsschock ihrer Mutter viele Heartbreaks einstecken müssen. In ihrer Netflix-Doku „Miss Americana“ gibt sie zum ersten Mal sehr private Einblicke in ihr Leben. Unter anderem gesteht Taylor Swift sogar, dass sie unter einer Essstörung litt. Außerdem teilt sie sehr intime Momente mit dem britischen Schauspieler. In einer Szene fällt die „Lover“-Interpretin ihrem Freund sogar freudestrahlend um den Hals. Im Anschluss gibt es eine innige Umarmung und sogar einen Kuss! Neben diesen Turtel-Szenen verrät sie sogar, warum sie sich in ihren Auserwählten verliebt hat: "Wegen Joes wundervoller, normaler, ausbalancierter Lebensweise"

Auf einer Preisverleihung: Romantische Küsse bei Taylor Swift und Freund Joe

Vor einigen Tagen tauchten Taylor Swift und Joe Alwyn ganz überraschend bei der alljährlichen Musikpreisverleihung der NME Awards in London auf. Die US-Sängerin räumt dabei den Preis als "Best International Solo Artist" ab und ließ es sich nicht nehmen ein paar persönliche Worte an das Publikum zu richten: "Ich fühle mich sehr geehrt", sagte Swift nachdem sie den Preis entgegennahm. Sie sei zum ersten Mal hier und habe den Eindruck, dass alle "schüchtern und zurückhaltend seien", schmunzelt sie ironisch. Doch für den Überraschungsmoment des Abends sorgte sie mit etwas anderem. Wie ein Video auf Twitter zeigt, zieht sie den 28-Jährigen während der Verleihung an sich heran und küsst ihn zärtlich auf die Lippen. Ein süßer Moment, den ihre Fans mega feiern: "Ich freue mich so sehr für sie", freut sich ein Fan.

