Deshalb weint Justin Bieber wegen Billie Eilish

Dass Billie Eilish großer Fan von Popstar Justin Bieber ist und ihn sogar bei seinem Comeback supportet, ist ja längst kein großes Geheimnis mehr. Dass er sich wiederum Sorgen um ihr Wohlbefinden macht, damit hätte die "Bad Guy"-Sängerin wohl nicht gerechnet. In einem Interview mit DJ, Produzent und Moderator Zane Lowe ist Justin Bieber plötzlich in Tränen ausgebrochen: „Man sollte sie ihr Ding machen lassen und wenn sie mich jemals braucht, werde ich für sie da sein“, denn er wisse aus eigener Erfahrung: „Jeder erzählt mir immer, dass er mich liebt. Aber in Sekundenschnelle kehrten sie mir den Rücken. Ich will sie einfach nur beschützen. Ich möchte nicht, dass sie irgendetwas von dem durchmacht, was ich durchgemacht habe. Das wünsche ich niemandem. Wenn sie mich braucht, kann sie mich jederzeit anrufen."

Auch Billie Eilish wird emotional

Der Gedanke, dass die junge Sängerin mit dem psychischen Druck der Musikindustrie nicht zurechtkommt, macht dem kanadischen Superstar schwer zu schaffen: "Ich will sie nur beschützen, weißt du? Ich möchte nicht, dass sie durchdreht", gibt der "Yummy"-Star ganz offen zu. Schließlich weiß er selbst wie es ist, im Rampenlicht aufzuwachsen. Ganz offen spricht Justin Bieber in seiner neuen YouTube-Dokuserie „Seasons“ über seine psychischen Probleme, die Therapie, Drogen und seinen Tour-Abbruch. Ganz offensichtlich liegt es ihm sehr am Herzen, dass Sängerin Billie Eilish nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Diese emotionalen Szenen gingen der 18-Jährigen selbst so nahe, dass sie den Ausschnitt zusammen mit alten Fotos von sich auf ihrem Instagram-Profil teilt. Und sowohl Justin, als auch seine Ehefrau Hailey Baldwin kommentieren den Post mit einem „Love you ❤️“.

