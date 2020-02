Justin Bieber: So ehrlich wie noch nie!

Er teilt in letzter Zeit so einiges mit seinen Fans und Followern. Justin Bieber spricht nun ganz offen in seiner YouTube-Dokuserie über Drogen, seine Therapie und seinen Tour-Abbruch! Außerdem erzählt Justin in der Doku, wieso er sich an Drogen ausprobiert hat und wie er süchtig nach Marihuana, Pillen und Pilzen wurde. Heute ist der 25-Jährige schlauer und hat in seiner Hailey seine große Liebe gefunden. Justin Bieber hat letztes Jahr seine Hailey auch kirchlich geheiratet und die beiden haben dies auch mit vielen Star-Kollegen gefeiert! Doch was hat der Musiker nun schon wieder getan, dass er so viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommt? 🤔

Justin Bieber: Clevere Instagram PR-Aktion!

Justin Bieber liebt nicht nur seine Frau Hailey. Nein, im Moment ist er auch Feuer und Flamme für seinen neuen Gesichtsschmuck. Seinen Oberlippenbart!🧔🏼 Im Netz sind die Meinungen gespalten … Die meisten finden aber ganz klar: Der Bart muss weg! Und was macht der kanadische Sänger aus diesem Shitstorm? Genau, eine lustige und clevere Instagram PR-Aktion! Justin Bieber hat sich mit Seth, der besser bekannt ist als "Dude With A Sign", zusammengetan und eine witzige Aktion gestartet! Seth hält ein Schild mit den Worten "Justin rasier dir deinen Bart ab!" hoch und Justin hält ein simples "Nein" Schild nach oben 😀 Dann folgt noch ein kleiner Schilder-Austausch, um noch schnell für das neue Album von Justin Bieber Werbung zu machen. Aber schau dir die Aktion selbst an! 🤪 ⤵️

