Justin Bieber: Comeback-Tour

Im Janauar überraschte der Sänger seine Fans mit jeder Menge News: So sprach Justin Bieber in seiner neuen YouTube-Dokureihe über Drogen, Therapie und der Abbruch seiner Welttournee. Im Zuge dessen postete der Musiker auch endlich die Termine seiner US-Tour auf Instagram und sorgte damit für ordentlich Kreischalarm und Freudentränen bei seinen Fans. Die können den 25-Jährigen auf seinen Konzerten nämlich hautnah erleben, indem sie sich eines der exklusiven Meet & Greet-Tickets sichern. Einen kleinen Haken hat die ganze Sache jedoch...

Fans enttäuscht von Justin Bieber

Wer mit Justin Bieber backstage chillen will, muss ordentlich in die Tasche greifen. Stolze 7.500 Dollar kostet eines der exklusiven Tickets für ein persönliches Treffen mit dem Sänger. Seine Fans zeigen sich auf Twitter total schockiert: "OMG ist das wirklich wahr?! Was zur Hölle soll das?". Bereits bei seiner „Purpose“-Tour 2016, konnten die Fans mit einem VIP-Ticket Backstage-Luft schnuppern und blätterten für ein Meet & Greet-Ticket bis zu 2.000€ hin. Nach kurzer Zeit cancelte Justin Bieber jedoch alle Fantreffen, da er sich oft bedrängt fühlte und sich sogar mit einer Grippe ansteckte. Seine Follower waren stinksauer und blieben teilweise sogar auf ihren Ticketkosten sitzen. Dass es bei seiner „Changes“-Tour wieder genauso laufen könnte, wird wohl einige Belieber vom Kauf der überteuerten VIP-Tickets abhalten. Schade...😔

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!