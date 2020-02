Billie Eilish: Rapper sind Lügner

Für Billie Eilish gibt's zu viele Lügen in Songs

Im großen Vogue-Interview der aktuellen Ausgabe, hat die Sängerin nicht nur ihre eigenen Erfahrungen und Probleme angesprochen. Billie Eilish äußerte sich auch zu einem ernsten Problem im heutigen Musik-Business, wegen dem sie richtig sauer ist und sagte: "Es gibt einen Unterschied zwischen, in einem Song zu lügen und eine Geschichte zu schreiben. In unzähligen Songs lügen die Leute einfach nur. Momentan gibt es eine Menge davon im Rap – von Leuten, die ich kenne, die rappen."

Diese Song-Themen gehen für Billie Eilish gar nicht

Was Billie Eilish vor allem zum Ausrasten bringt, ist es, wenn in den Rap-Songs falsche Tatsachen vorgespiegelt werden. Etwa bei Songs, in denen die Künstler über Waffen rappen, von denen sie keine Ahnung haben oder sich als absolute Frauenhelden darstellen. Dieses arrogante Getue geht ihr richtig auf die Nerven und sie glaubt einigen einfach nicht, was da in ihren Lyrics vorkommt. Online gibt es nun einige Kommentare, die Billie Eilish nicht ganz verstehen. Vermutlich muss einfach jeder selbst entscheiden, wie wichtig ihm der Wahrheitsgehalt in Songs ist...

