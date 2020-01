Billie Eilish lässt sich nichts gefallen!

Könnt ihr euch noch dran erinnern, als Billie Eilish letztes Jahr wegen eines Bildes richtig ausgerastet ist? Damals hatte das deutsche Nylon-Magazin ein Foto der Sängerin zu einer Roboter-artigen Frau ohne Haare und Oberteil verwandelt und aufs Digital-Cover genommen. Das fand die damals 17-Jährige überhaupt nicht okay, schließlich hatte sie keiner gefragt, und postete ein wütendes Statement auf Twitter. Daraufhin löschte die Zeitschrift das Bild sofort. Und genau für solche Aktionen lieben wir Billie Eilish doch, denn sie kämpft für ihre Rechte und die anderer und steht immer zu ihrer Meinung.💪🏻

"Ideenklau" geht für Billie Eilish gar nicht

Nun gibt es wieder ein Thema, das Billie Eilish so richtig hasst: Wenn Leute Ideen von anderen klauen. Deshalb schrieb sie in ihrer Insta-Story: "Kauft und verkauft so viel Fake-Zeug, wie ihr wollt. Die Hälfte meiner Klamotten ist fake. Aber diskreditiert nicht die harte Arbeit, die Marken auf sich nehmen, um etwas zu kreieren. Kopiert nicht einfach Marken und tut so, als wäre es eure eigene Idee gewesen!" Eine klare und wichtige Ansage von Billie Eilish. Dass sich nicht jeder teure Deisgner-Teile leisten kann und sich dann für die billigere, ähnliche Variante entscheidet, kann man ja machen. Aber es als eigenes Produkt zu verkaufen ist wirklich peinlich und illegal!👎🏻

Billie Eilish's Insta-Story Instagram @billieeilish

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!