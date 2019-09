"Where Do We Go?" Welt-Tour: Billie Eilish kommt für zwei Konzerte nach Deutschland

Juhuuuu, Mega-Star Billie Eilish geht endlich wieder auf Tour und dieses Mal fährt sie ganz groß auf, denn es wird eine Welt-Tour! Ihre "Where Do We Go World Tour" wird am 9. März 2020 im Miami starten und endet vier Monate später am 27. Juli in London. Zwei Konzerte werden außerdem in Deutschland stattfinden! Am 14. Juli spielt sie in der Mercedes Benz Arena in Berlin und nur einen Tag später am 15. Juli dann in der Kölner Lanxess Arena. Ab dem 4. Oktober (also diesen Freitag) könnt ihr die Tickets im offiziellen Vorverkauf ergattern.

Billie Eilish will eine nachhaltige Welt-Tour

Außerdem hat Billie Eilish eine krasse Veränderung für die "Where Do We Go? World Tour" geplant: Sie soll nachhaltig werden! "Wir werden uns Mühe geben, die gesamte Tour so grün wie möglich zu gestalten. Es wird keine Plastik-Strohhalme geben, die Fans werden ihre eigenen Wasserflaschen mitbringen und überall sollen Recycling-Behälter stehen", verrät Billie in einem amerikanischen Interview. Damit setzt sie ein ziemlich starkes Statement! Auf ihrer Tour werden sich bestimmt auch viele Stars rumtummeln, schließlich ist fast jeder Fan von ihr. Wer weiß, vielleicht tanzt BTS-Mitglied Jungkook bald wieder zu Billie Eilish.

