Billie Eilish: Dieses Instagram Bild musst du gesehen haben

Was haben Billie Eilish und Justin Bieber vor ?

Am Donnerstagabend posteten Justin Bieber und Billie Eilish zur selben Zeit ein Instagram-Bild. Zu sehen gab es eine im Pailletten-Kleid steckende Teenie-Billie und im Hintergrund ihres Kinderzimmers sieht man viele Justin Bieber Poster. Doch was steckt hinter diesem süßen Post? Mit ihrem Album "When we all fall asleep, where do we go?" landete die 17 jährige auf der Spitze der Amerikanischen und Englischen Charts und hat nun die Chance auf einen weiteren Hit. Billie schrieb unter ihrem Post: " bad guy feat. Justin Bieber ist jetzt draußen! alles ist möglich!"

Für Billie Eilish wird ein Kindheitstraum wahr

Das Billie Eilish schon seit ihrer Kindheit ein riesen Fan des "Baby- Sängers" ist, wissen wir mittlerweile alle. Doch nun wird einer ihrer größten Jugendträume wahr: Ein gemeinsamer Song mit dem kanadischen Superstar. Der gemeinsame Remix von Billies Song "bad guy " erschien in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Justin singt die zweite Strophe und verleiht dem Ohrwurm noch mal einen ganz besonderen touch.

Hier kannst du den Track direkt auschecken:

