Billie Eilish: Trauriger Grund für ihren Style

Billie Eilish: Ihr Style

Billie Eilish ist erst 17 Jahre alt, doch schon jetzt irgendwie eine Fashion-Ikone! Erfahre hier 10 Fakten über Billie Eilish ... Mit ihrem coolen, baggy Outfits, den ausgefallenen Accessoires und ihren immer wieder wechselnden Haarfarben zieht die Sängerin regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich. Doch für ihre lockere Kleidung gibt es einen ziemlich traurigen Grund, der absolut nichts mit Styling zu tun hat …

Darum trägt Billie nur baggy

Klar, Billie Eilish, die vor kurzem Schalgzeilen machte, als sie Superstar Shawn Mendes eine Abfuhr erteilte, scheinen die lockeren Oberteile und Hosen vom Look zu gefallen, doch das ist nicht der Hauptgrund, warum sie sie trägt. Die 17-Jährige hat Angst vor Body Shaming! In einem Interview verriet sie: „Ich möchte nie, dass die Welt alles über mich weiß. Ich meine, deshalb trage ich große, weite Klamotten. Niemand kann sich eine Meinung bilden, weil er nicht gesehen hat, was sich darunter befindet.“ Billie erklärt weiter: „Niemand kann sagen: ‚Oh, sie ist schlank, sie ist nicht schlank, sie hat einen flachen Hintern, sie hat einen fetten Hintern.‘ Niemand kann das sagen, weil sie es nicht wissen.“ Wo sie Recht hat, hat sie Recht! Doch sollte es der Sängerin nicht egal sein, was irgendwelche Hater denken? Hauptsache Billie fühlt sich selber in ihrem Körper wohl …

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: